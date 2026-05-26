Политический философ Казаков рассказал о реакции Европы после удара "Орешником" Политический философ Казаков: в Европе оценили работу "Орешника"

Москва26 мая Вести.Политический философ, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков заявил, что реакция европейских стран на российские удары изменилась после применения комплекса "Орешник".

В эфире радио "Комсомольская правда" эксперт отметил, что удары по военным объектам в Киеве и предупреждение о возможных системных атаках на инфраструктуру вызвали обеспокоенность у европейских политиков.

Они оценили работу "Орешника". И, похоже, до них дошло, что это предпоследняя ступенька по лестнице эскалации. Достаточно переобуть ракеты в боевую часть – и привет! Причем обычную фугасную боевую часть. Даже не нужно ядерного исполнения сказал Казаков

По его словам, в Европе осознали риски дальнейшей эскалации конфликта. Он также заявил, что реакция западных стран на события в Старобельске и последующие удары России оказалась различной.

Казаков добавил, что главной задачей Москвы является не военное поражение Европы, а ослабление возможностей Запада использовать Украину как инструмент давления на Россию.

24 мая Минобороны России сообщило об ударе по целям на Украине ракетами "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон". В сообщении было сказано, что удар нанесен в ответ на атаки Украины по гражданским объектам на территории России.