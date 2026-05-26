Меркурис: ЕС может снизить поддержку Украины после заявления России об ударах

Москва26 мая Вести.Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что страны Европейского союза могут ослабить поддержку Украины на фоне заявлений России о возможных ударах как по центрам принятия решений, так и по командным пунктам в Киеве.

В эфире своего YouTube-канала эксперт отметил, что Евросоюз может пойти на снижение уровня поддержки Киева ради предотвращения дальнейшей эскалации и осложнения отношений с Россией.

Сейчас, когда встал вопрос новой эскалации и возможных ударов, ЕС будет отступать, чтобы ослабление поддержки Киева стало возможным компромиссом, позволившим бы избежать больших проблем с Россией сказал Меркурис

По его словам, реакция украинской стороны свидетельствует о нежелании идти к мирному урегулированию конфликта. Он также заявил, что недавний российский удар по целям в Киеве не встретил серьезного противодействия со стороны систем противовоздушной обороны.

Меркурис подчеркнул, что повторение подобных ударов не отвечает интересам Брюсселя, поскольку повышает риски дальнейшего обострения ситуации.