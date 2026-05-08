Меркурис: наилучшей стратегией для США в отношении Украины стало дистанцирование

Британский аналитик заявил о мощном ударе по Зеленскому из США Меркурис: наилучшей стратегией для США в отношении Украины стало дистанцирование

Москва8 мая Вести.Британский военный аналитик Александр Меркурис высказал мнение, что наилучшей стратегией для США в отношении Украины является максимальное дистанцирование от поддержки киевского режима.

Такое заявление он сделал в эфире YouTube-канала.

Эксперт полагает, что после консультаций с российской стороной власти США могут прийти к выводу о нецелесообразности продолжения текущего курса.

По мнению Меркуриса, российская сторона, вероятно, представила аргументацию, указывающую на неэффективность вложений ресурсов в поддержку Владимира Зеленского.

Он считает, что русские могли напомнить, что Зеленский "проиграл войну", и провести параллель с возможными уступками в Персидском заливе. Аналитик предположил, что, если США готовы пойти на подобные компромиссы в стратегически важном для них регионе, то аналогичный отказ от участия в украинском конфликте будет для них логичным шагом.

Ранее Меркурис заявил, что недавний разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом продемонстрировал неизменность позиции Москвы по украинскому конфликту.