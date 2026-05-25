Аналитик Макговерн: США должны надавить на Зеленского для завершения конфликта

Москва25 мая Вести.Вашингтон должен оказать более жесткое давление на главу киевского режима Владимира Зеленского, чтобы ускорить процесс завершения конфликта.

Такое мнение высказал бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала.

Экс-агент разведки предположил, что в случае серьезного диалога между властями США и Украины, возможно, удастся организовать трехстороннюю встречу с участием Зеленского, России и Соединенных Штатов.

Он отметил, что при условии сильного давления со стороны США на Зеленского, одним из результатов могло бы стать исключение вступления Украины в НАТО.

Аналитик призвал к благоразумию, предложив рассмотреть создание "санитарного кордона" или буферной зоны.

Макговерн констатировал, что на данный момент Вооруженные силы России демонстрируют продвижение по всем участкам фронта.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что российский удар возмездия полностью прорвал противовоздушную оборону Киева и вызвал панику у Зеленского.