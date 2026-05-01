Британский аналитик Меркурис указал на твердую позицию Путина по Украине Меркурис: разговор с Трампом подчеркнул твердую позицию Путина по Украине

Москва1 мая Вести.Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что недавний разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом продемонстрировал неизменность позиции Москвы по украинскому конфликту.

Украина была одной из главных тем разговора, и Путин не уступал ни пяди. Крайне необычно с дипломатической точки зрения и поистине примечательно выглядит та последовательность, которую на самом деле проявляет Путин в достижении целей специальной военной операции сказал Меркурис в эфире своего YouTube-канала

Аналитик подчеркнул, что в аналогичной ситуации многие мировые лидеры могли бы пойти на компромиссы, однако Путин, по его оценке, сохраняет жесткую линию и не отступает от ранее обозначенных позиций.

Вечером 29 апреля состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Беседа была организована по инициативе Москвы и продлилась более 1,5 часа. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, Путин сообщил Трампу, что российские войска удерживают инициативу и теснят Вооруженные силы Украины (ВСУ), а цели спецоперации будут достигнуты в любом случае.