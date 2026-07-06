Слуцкий: разговор Путина и Трампа – сигнал для ястребов ЕС и неонацистов Киева

Слуцкий назвал разговор Путина и Трампа сигналом для "киевских неонацистов" Слуцкий: разговор Путина и Трампа – сигнал для ястребов ЕС и неонацистов Киева

Москва6 июл Вести.Телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом служит важнейшим сигналом для европейских ястребов и киевских неонацистов, которые продолжают пытаться перетянуть Трампа на свою сторону в украинском конфликте, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

Разговор между Путиным и Трампом состоялся 4 июля по просьбе американской стороны в День 250-летия независимости США. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, разговор продлился 1 час 25 минут.

Телефонный разговор президентов России и США - важнейший сигнал. И, прежде всего, для европейских ястребов и киевских неонацистов, не оставляющих попыток грубо перетянуть Трампа на свою сторону в украинском конфликте под предлогом мнимых "перемог" Зеленского подчеркнул Слуцкий

Трамп подтвердил готовность содействовать скорейшему прекращению боевых действий и поиску мирных решений по Украине, напомнил депутат.

И это совсем не сладкая пилюля для "партии войны", которая, очевидно, рассчитывала в Анкаре продолжить "эвианские маневры" по "перевербовке" Трампа добавил Слуцкий

По его мнению, состоявшийся разговор имеет важное значение для поддержания конструктивного диалога между Россией и США и восстановления контактов, особенно в свете недавнего саммита G7 и заявлений госсекретаря США Марка Рубио.

От тональности и уровня взаимодействия двух ведущих ядерных держав напрямую зависят мир и стабильность на планете, подчеркнул Слуцкий.

Путин рассказал Трампу об обстановке на поле боя в зоне специальной военной операции (СВО), отметив уверенное наступление российской армии по всей линии фронта.

Путин обратил внимание Трампа на ставку Европы и Киева на затягивание и даже эскалацию конфликта на Украине с использованием, в том числе, террористических актов.