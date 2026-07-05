Ушаков: Путин обрисовал Трампу обстановку на поле боя в зоне СВО

Путин раскрыл Трампу реальную обстановку на фронте в зоне СВО Ушаков: Путин обрисовал Трампу обстановку на поле боя в зоне СВО

Москва5 июл Вести.Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом рассказал об обстановке на поле боя в зоне специальной военной операции (СВО), отметив уверенное наступление российской армии по всей линии фронта, заявил помощник президента России Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.

Путин заявил Трампу, что Киев и Европа исходят из ложного восприятия общего положения дел на линии боевого соприкосновения, отметил Ушаков.

Путин обрисовал картину реальной обстановки на поле боя, где российские вооруженные силы уверенно наступают, освобождая один населенный пункт за другим приводит ТАСС слова Ушакова

Разговор Путина и Трампа продлился 1 час 25 минут.

Стороны обсудили, в том числе, урегулирование на Украине. Трамп подтвердил готовность содействовать поиску мирных решений украинского конфликта, заключил Ушаков.