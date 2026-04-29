Москва29 апрВести.Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом подтвердил, что цели специальной военной операции будут достигнуты в любом случае. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Специальная военная операция РФ на Украине была одной из тем телефонного разговора Путина и Трампа, который длился более полутора часов.
Наш президент вновь подтвердил, что цели специальной военной операции в любом случае будут достигнуты. Конечно, мы предпочли бы, чтобы это стало результатом переговорного процесса, для чего Зеленский должен положительно отреагировать на известные предложения, которые излагались неоднократно, в том числе и американской сторонойсообщил Юрий Ушаков
В ходе беседы Путин и Трамп обсудили важные вопросы, касающиеся наиболее актуальных тем внешней политики. Ситуации на Ближнем Востоке и на Украине президенты уделили особое внимание.