Путин подтвердил Трампу, что цели СВО в любом случае будут достигнуты Ушаков: РФ достигнет целей СВО в любом случае, подтвердил Путин Трампу

Москва29 апр Вести.Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом подтвердил, что цели специальной военной операции будут достигнуты в любом случае. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Специальная военная операция РФ на Украине была одной из тем телефонного разговора Путина и Трампа, который длился более полутора часов.

Наш президент вновь подтвердил, что цели специальной военной операции в любом случае будут достигнуты. Конечно, мы предпочли бы, чтобы это стало результатом переговорного процесса, для чего Зеленский должен положительно отреагировать на известные предложения, которые излагались неоднократно, в том числе и американской стороной сообщил Юрий Ушаков

В ходе беседы Путин и Трамп обсудили важные вопросы, касающиеся наиболее актуальных тем внешней политики. Ситуации на Ближнем Востоке и на Украине президенты уделили особое внимание.