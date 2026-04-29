Ушаков: разговор Путина и Трампа состоялся по инициативе РФ

Беседа Путина и Трампа состоялась по инициативе России Ушаков: разговор Путина и Трампа состоялся по инициативе РФ

Москва29 апр Вести.Президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели телефонный разговор по инициативе России, сообщил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

Помощник Путина отметил, что разговор состоялся в среду.

Я хотел бы отметить, что это была инициатива российской стороны заявил Ушаков

По его словам, переговоры длились полтора часа. Лидеры обсудили наиболее актуальные темы внешней политики, обратив особое внимание на ситуации на Ближнем Востоке и на Украине.