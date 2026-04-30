Ушаков: Путин сообщил Трампу о готовности к перемирию на Украине ко Дню Победы

Ушаков раскрыл детали разговора Путина и Трампа о перемирии Ушаков: Путин сообщил Трампу о готовности к перемирию на Украине ко Дню Победы

Москва30 апр Вести.Президент России Владимир Путин в ходе телефонной беседы с американским коллегой Дональдом Трампом заявил о готовности объявить перемирие в зоне специальной военной операции на период празднования Дня Победы. Об этом сообщил журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.

Владимир Путин проинформировал американского коллегу о готовности объявить перемирие и на период празднования Дня Победы заявил Ушаков

По его словам, хозяин Белого дома инициативу поддержал, отметив, что праздник знаменует общую победу США и СССР над нацизмом во Второй мировой войне. Российский лидер при этом подчеркнул: для продвижения к миру Владимир Зеленский должен дать положительный ответ на ранее озвученные Москвой предложения.

Разговор состоялся по инициативе Москвы и продлился более полутора часов. Лидеры сошлись во мнении, что Зеленский, подстрекаемый европейскими столицами, стремится затягивать боевые действия. Ушаков также передал слова Путина о том, что "Киев прибегает к откровенно террористическим методам, атакуя сугубо гражданские объекты на российской территории".

Российский президент сообщил Трампу, что войска РФ удерживают инициативу и теснят ВСУ, а цели СВО будут достигнуты в любом случае. В гуманитарной части беседы Путин привел данные: с начала 2025 года Россия передала украинской стороне более 20 тысяч тел погибших, получив обратно немногим более 500.

В 2025 году к 80-летию Победы Путин уже объявлял перемирие - с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая, в течение которых, по данным властей РФ, Киев предпринял пять неудачных попыток нападения на российскую границу.

Стороны также обсудили ситуацию вокруг Ирана: Путин назвал верным решение Трампа продлить режим прекращения огня в отношении Тегерана и предложил варианты урегулирования разногласий по иранской ядерной программе, при этом наземную операцию США против исламской республики Москва считает крайне опасной.

Российский президент осудил недавнюю попытку покушения на Трампа, передал поздравления его супруге Мелании Трамп с прошедшим днем рождения и отметил ее вклад в воссоединение российских и украинских семей с детьми. Главы государств также затронули перспективы крупных экономических и энергетических проектов и тепло простились.

Сам Дональд Трамп позднее подтвердил содержание беседы. Как передает C-Span News, американский президент заявил: "Я предложил небольшое перемирие, и он может это сделать". Глава Белого дома убежден, что соглашение, способное завершить украинский конфликт, уже близко.