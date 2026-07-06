Москва6 июлВести.Президент США Дональд Трамп полагает, что мир на Украине "намного ближе", чем сейчас принято думать. Таким мнением он поделился с журналистами в Белом доме, комментируя ситуацию вокруг Украины.
Считаю, что с этим [вопросом] мы становимся намного ближе [к урегулированию], чем люди представляютзаявил американский лидер
4 июля президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который длился 1 час 25 минут и, как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, прошел в деловом и весьма конструктивном тоне.
В ходе беседы глава Белого дома заявил, что его спецпосланник Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер готовы продолжить посреднические усилия в урегулировании украинского конфликта и в удобное время прибыть в Москву.