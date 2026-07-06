Трамп заявил, что мир на Украине "намного ближе", чем сейчас принято думать

Трамп считает, что мир на Украине "намного ближе", чем сейчас принято думать Трамп заявил, что мир на Украине "намного ближе", чем сейчас принято думать

Москва6 июл Вести.Президент США Дональд Трамп полагает, что мир на Украине "намного ближе", чем сейчас принято думать. Таким мнением он поделился с журналистами в Белом доме, комментируя ситуацию вокруг Украины.

Считаю, что с этим [вопросом] мы становимся намного ближе [к урегулированию], чем люди представляют заявил американский лидер

4 июля президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который длился 1 час 25 минут и, как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, прошел в деловом и весьма конструктивном тоне.

В ходе беседы глава Белого дома заявил, что его спецпосланник Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер готовы продолжить посреднические усилия в урегулировании украинского конфликта и в удобное время прибыть в Москву.