Макгрегор: Зеленский паникует и просит помощи у Запада после ударов ВС РФ

Москва1 июн Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский находится в крайне тяжелом и отчаянном положении из-за демонстрации возможностей российских войск наносить сокрушительные ракетные удары по объектам на всей территории Украины, включая ее самые западные области.

Такое мнение выразил бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в эфире медиаплатформы Redacted News.

Военный эксперт отметил, что Зеленский осознает приближение финала своего политического существования, из-за чего хаотично пытается запрашивать у западных партнеров любые доступные виды вооружений.

При этом в Европе большинство политиков и граждан уже не проявляют интереса к регулярным призывам со стороны Киева. Макгрегор указал на мощный военно-технический потенциал Москвы, отметив, что Вооруженные силы России обладают практически неисчерпаемыми запасами ракетных систем, включая комплексы "Орешник" и "Искандер".

Кроме того, российское руководство четко дало понять, что целями для ударов в случае необходимости станут объекты по всей глубине украинской территории, вплоть до Львова, и реализация этих планов начнется уже в ближайшее время.

Бывший советник Пентагона подчеркнул, что категорический отказ Киева от дипломатического урегулирования отношений с Москвой лишил страну реальной геополитической субъектности и поставил под угрозу само существование ее государственности.

Таким образом, Украина, по его словам, постепенно возвращается к своему историческому статусу обычного географического региона, поскольку полноценным независимым государством в международных отношениях ее практически никогда не считали.

Ранее подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявлял, что Зеленский находится в состоянии, близком к панике.