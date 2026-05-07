Москва7 мая Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский предупредил западных политиков, что обеспокоен новым российским наступлением, которое может начаться летом, сообщает агентство Bloomberg.

Зеленский просит западных партнеров ускорить поставки оружия на Украину, отмечает агентство.

Зеленский сообщил своим союзникам, что ожидает очередного российского наступления этим летом уточняет Bloomberg

Опасения киевского режима по поводу нехватки военной помощи особенно усиливаются из-за затяжного конфликта США с Ираном, подчеркивает агентство.

Госдепартамент США одобрил продажу Киеву авиабомб JDAM увеличенной дальности.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что Украина продолжает вести боевые действия лишь благодаря поставкам американского оружия.