Госдеп США одобрил продажу Украине авиабомб JDAM и оборудования к ним

Госдеп США одобрил продажу Киеву авиабомб JDAM и оборудования к ним Госдеп США одобрил продажу Украине авиабомб JDAM и оборудования к ним

Москва5 мая Вести.Госдепартамент Соединенных Штатов одобрил потенциальную продажу Киеву авиабомб JDAM увеличенной дальности и сопутствующего оборудования. Общая стоимость сделки оценивается в 373,6 миллиона долларов.

Согласно заявлению, киевский режим планирует закупить 1,2 тысячи комплектов KMU-572 и 332 комплекта KMU-556, а также оборудование и соответствующую документацию. Основным поставщиком должна выступить компания Boeing.

Госдепартамент США принял решение одобрить возможную продажу правительству Украины авиабомб Joint Direct Attack Munition (JDAM) увеличенной дальности и сопутствующего оборудования в рамках программы иностранных военных поставок говорится в заявлении Госдепа

Согласно публикации, данное соглашение будет способствовать достижению внешнеполитических целей Соединенных Штатов.

Кроме того, отмечается, что сделка не окажет негативного влияния на боеготовность Вооруженных сил США.

Ранее сообщалось, что Госдеп одобрил продажу Украине запчастей на 185 миллионов долларов для военной техники.