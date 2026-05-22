Госдеп одобрил возможную продажу Украине оборудования для ЗРК HAWK

Москва22 мая Вести.Государственный департамент Соединенных Штатов одобрил возможную продажу Украине оборудования и услуг по поддержанию работы зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) HAWK на сумму в размере 108,1 миллиона долларов. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

По информации Госдепа, Киев запросил возможность купить комплектующие и запчасти для этих ЗРК, а также поддержку в их модернизации и обслуживании систем ПВО.

Отмечается, что главным подрядчиком станет компания Sierra Nevada Corporation. В Госдепе также подчеркнули, что возможная реализация соответствующего соглашения отвечает американским национальным интересам и не изменит баланс сил в регионе.

Ранее стало известно, что Конгресс США не утвердил с апреля 2024 года ни одного пакета дополнительного финансирования для Украины.