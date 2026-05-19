Пентагон: с апреля 2024 года Конгресс США не выделял финансирование для Киева

Москва19 мая Вести.Конгресс США не утвердил с апреля 2024 года ни одного пакета дополнительного финансирования для Киева, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на доклад генерального инспектора Пентагона для Конгресса США.

При этом остаток средств, предназначенных для заключения новых контрактов в рамках операции "Атлантическая решимость" и оказания помощи Украине, составляет $11,91 млрд.

Объем уже оформленных обязательств (забронированных, но еще не выплаченных средств) достиг $61,74 млрд, отмечает Пентагон.

Между тем Конгресс США одобрил выделение Украине военной помощи в размере $400 млн, однако Пентагон отказывается передавать Киеву эти деньги.

По данным The New York Times, США финансируют конфликт на Украине из доходов от незаконных операций с золотом.