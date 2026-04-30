Пентагон подтвердил выделение Украине еще $400 млн Глава Пентагона Хегсет заявил о выделении Украине ранее замороженных $400 млн

Москва30 апр Вести.США выделят Украине еще 400 миллионов долларов, которые ранее были одобрены Конгрессом, но были заморожены. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

По его словам, которые приводит The Hill, средства уже предоставили Киеву.

[Украине] на укрепление европейского потенциала было выделено 400 миллионов долларов сказал Хегсет

В Пентагоне также отметили, что срок использования данных средств будет зависеть от того, на что они пойдут.

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук раскритиковал главу киевского режима Владимира Зеленского и обвинил его в коррупции, а также в затягивании конфликта.