Москва29 апрВести.Депутат Верховной рады Артем Дмитрук раскритиковал главу киевского режима Владимира Зеленского, обвинив его в коррупции и затягивании конфликта на Украине.
Соответствующий комментарий он опубликовал в Telegram-канале.
Конфликт не заканчивается, потому что на нем зарабатывают огромные деньгиотметил Дмитрук
Поводом для таких заявлений стали новые сведения, предоставленные Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) в рамках расследования дела беглого бизнесмена и соратника Зеленского Тимура Миндича.
Депутат отметил, что коррупция в стране приобрела системный характер, а ответственность за сложившуюся ситуацию, по его мнению, лежит на главе киевского режима и его ближайшем окружении.
Война стала источником обогащения (для – прим. ред.) властинаписал Дмитрук
Ранее украинский нардеп выразил мнение, что проведение переговоров по вопросу об урегулировании конфликта не имеет для Киева смысла, пока в повестку обсуждения не включен вопрос об отстранении Зеленского от власти.