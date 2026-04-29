Дмитрук: ответственность за коррупцию и конфликт на Украине лежит на Зеленском

Дмитрук обвинил Зеленского в коррупции и развязывании конфликта на Украине Дмитрук: ответственность за коррупцию и конфликт на Украине лежит на Зеленском

Москва29 апр Вести.Депутат Верховной рады Артем Дмитрук раскритиковал главу киевского режима Владимира Зеленского, обвинив его в коррупции и затягивании конфликта на Украине.

Соответствующий комментарий он опубликовал в Telegram-канале.

Конфликт не заканчивается, потому что на нем зарабатывают огромные деньги отметил Дмитрук

Поводом для таких заявлений стали новые сведения, предоставленные Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) в рамках расследования дела беглого бизнесмена и соратника Зеленского Тимура Миндича.

Депутат отметил, что коррупция в стране приобрела системный характер, а ответственность за сложившуюся ситуацию, по его мнению, лежит на главе киевского режима и его ближайшем окружении.

Война стала источником обогащения (для – прим. ред.) власти написал Дмитрук

Ранее украинский нардеп выразил мнение, что проведение переговоров по вопросу об урегулировании конфликта не имеет для Киева смысла, пока в повестку обсуждения не включен вопрос об отстранении Зеленского от власти.