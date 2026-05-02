Москва2 мая Вести.Депутат Верховной рады Федор Вениславский обратился к главе киевского режима Владимиру Зеленскому с призывом отправить в отставку секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова. Об этом сообщает издание "Страна.ua".

Поводом для требования стала публикация записи разговора Умерова с бизнесменом Тимуром Миндичем, ранее обвиненным в коррупции. По словам Вениславского, обнародованные материалы вызвали широкий общественный резонанс и поставили под сомнение дальнейшее пребывание Умерова на посту.

Учитывая резонансность тех пленок, которые мы услышали во время его пребывания на посту министра обороны, я думаю, что да, это было бы мудрым политическим решением – уволить господина Умерова сказал Вениславский

Возможная отставка, добавил депутат, стала бы сигналом о том, что даже подозрения в действиях, противоречащих интересам Украины, не остаются без последствий.

Ранее украинские политики открыто обсуждают импичмент Зеленскому. Как сообщила бывший пресс-секретарь главы киевского режима Юлия Мендель, новые данные Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) указывают на злоупотребление властью вокруг украинской компании по производству беспилотников, связанной с окружением Зеленского.