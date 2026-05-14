Офис Зеленского не стал регистрировать петицию об увольнении Умерова

Москва14 мая Вести.В офисе главы киевского режима Владимира Зеленского отказались регистрировать электронную петицию об увольнении секретаря СНБО Рустема Умерова, которого подозревают в сотрудничестве с одним из фигурантов дела о коррупции в украинской энергетике. Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции Украины.

Исполнительный директор центра Дарья Каленюк пыталась зарегистрировать петицию, однако ей ответили письмом, в котором говорилось, что петиция Владимиру Зеленскому не отвечает установленным требованиям, поэтому ее обнародование не осуществляется.

Умеров проходит свидетелем в деле бывшего главы офиса Зеленского Андрея Ермака, которого подозревают в легализации имущества, полученного преступным путем.

Как ранее заявлял экс-депутат Украины Спиридон Килинкаров, атаки на Умерова связаны с его ролью в переговорном процессе по урегулированию украинского конфликта.