Москва14 маяВести.В офисе главы киевского режима Владимира Зеленского отказались регистрировать электронную петицию об увольнении секретаря СНБО Рустема Умерова, которого подозревают в сотрудничестве с одним из фигурантов дела о коррупции в украинской энергетике. Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции Украины.
Исполнительный директор центра Дарья Каленюк пыталась зарегистрировать петицию, однако ей ответили письмом, в котором говорилось, что петиция Владимиру Зеленскому не отвечает установленным требованиям, поэтому ее обнародование не осуществляется.
Умеров проходит свидетелем в деле бывшего главы офиса Зеленского Андрея Ермака, которого подозревают в легализации имущества, полученного преступным путем.
Как ранее заявлял экс-депутат Украины Спиридон Килинкаров, атаки на Умерова связаны с его ролью в переговорном процессе по урегулированию украинского конфликта.