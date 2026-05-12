Килинкаров: "атаки" на Умерова связаны с его участием в будущих переговорах

Москва12 мая Вести.Атаки на секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова, в том числе в рамках коррупционного расследования, связаны с его ролью в переговорном процессе по урегулированию украинского конфликта. Такое мнение выразил экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров в интервью "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

По словам политика, сейчас на Украине идет "борьба за место под солнцем", и очевидно его получат те, кто будут возглавлять переговорный процесс, в том числе с Россией, и выведут его на урегулирование конфликта.

Атаки на Умерова связаны не столько с тем, что он является главой СНБО, даже не с тем, что он контролирует часть финансовых потоков внутри Министерства обороны, самого жирного ведомства на Украине. Это связано исключительно с этой переговорной группой считает Килинкаров

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Умерова не будут увольнять из-за публикаций "пленок Миндича". По его словам, секретарь СНБО "дал развернутый ответ" на упреки в свой адрес и намерен выяснить подлинность записи.

В ноябре 2025 года Национальное антикоррупционною бюро Украины опубликовало сделанные в квартире бизнесмена Тимура Миндича аудиозаписи разговоров, в которых обсуждались коррупционные схемы.