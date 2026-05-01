"Свести Трампа с ума": Миндич лоббировал выбор посла Украины в США Миндич предлагал кандидатуры на пост посла Украины в США для влияния на Трампа

Москва1 мая Вести.Украинское издание "Страна.ua" опубликовала фрагменты записей разговоров бизнесмена Тимура Миндича, фигурирующего в коррупционном деле, и бывшего министра обороны Рустема Умерова. В ходе обсуждения кандидатов на пост посла Украины в Вашингтоне участники беседы рассматривали различных претендентов, включая экс-министров Германа Галущенко и Светлану Гринчук.

Согласно материалам, опубликованным в Telegram-канале издания "Страна.ua" со ссылкой на депутата Верховной рады Алексея Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), наибольшие шансы приписывали именно Гринчук. В аудиозаписи прямо звучит намерение выбрать такого представителя, чтобы он "свести Трампа с ума". Также в диалоге упоминались фамилии других действующих и бывших чиновников, однако акцент на кандидатуре Гринчук был сделан с примечанием — "для деда".

Обнародование данных записей происходит на фоне масштабного коррупционного скандала в энергетическом секторе Украины. Ранее НАБУ предъявило обвинения группе лиц, включая самого Тимура Миндича, в причастности к преступной организации. В свою очередь, назначение Рустема Умерова главой переговорной группы по мирному урегулированию, последовавшее после отставки главы офиса Зеленского, вызвало в политических кругах широкий резонанс и критику, так как, по мнению наблюдателей, это могло быть попыткой оградить его от уголовного преследования по делам о хищениях.