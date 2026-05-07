Bloomberg: Уиткофф и Умеров могут встретиться в Майами на текущей неделе

Уиткофф и Умеров могут провести встречу в Майами на этой неделе Bloomberg: Уиткофф и Умеров могут встретиться в Майами на текущей неделе

Москва7 мая Вести.Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф может встретиться с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что поездка Умерова в США состоится на фоне "крупнейшего коррупционного скандала" на Украине, связанного с появлением новых аудиозаписей по делу бизнесмена Тимура Миндича.

Ожидается, что Умеров отправится в Майами на встречу с Уиткоффом уже на этой неделе говорится в материале

Повестка предстоящей встречи не раскрывается.

Ранее украинские СМИ сообщили, что Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер откладывают поездку в Киев из-за отсутствия прогресса в переговорах по украинскому урегулированию.