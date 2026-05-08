Москва8 мая Вести.Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров встретился со специальным посланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

В своем Telegram-канале Умеров уточнил, что встреча прошла в Соединенных Штатах.

По словам Умерова, в ходе беседы стороны затронули тему обмена пленными между Россией и Украиной, а также обсудили необходимость активизировать дипломатический процесс по урегулированию украинского конфликта.

Ранее агентство Bloomberg сообщало о вероятной встрече Умерова с Уиткоффом и Кушнером. По информации журналистов, встреча планировалась в Майами.