Зеленский обсудил с Кушнером и Уиткоффом урегулирование украинского конфликта

Зеленский провел разговор с Уиткоффом и Кушнером Зеленский обсудил с Кушнером и Уиткоффом урегулирование украинского конфликта

Москва22 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский обсудил со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома, предпринимателем Джаредом Кушнером возможность возобновления дипломатического взаимодействия с целью урегулирования украинского конфликта.

Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид.

Зеленский говорил сегодня с посланниками президента [США Дональда] Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером сказано в публикации

Ранее сообщалось, что Уиткофф и Кушнер могут приехать в Россию до конца лета.