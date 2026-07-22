Москва22 июлВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский обсудил со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома, предпринимателем Джаредом Кушнером возможность возобновления дипломатического взаимодействия с целью урегулирования украинского конфликта.
Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид.
Зеленский говорил сегодня с посланниками президента [США Дональда] Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнеромсказано в публикации
Ранее сообщалось, что Уиткофф и Кушнер могут приехать в Россию до конца лета.