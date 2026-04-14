Зеленский: спецпредставители США Кушнер и Уиткофф посетят Украину Зеленский сообщил о готовящемся визите Кушнера и Уиткоффа в Киев

Москва14 апр Вести.Глава киевского режима Зеленский, находясь с визитом в Осло, заявил, что специальные представители Белого дома Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф подтвердили свое намерение посетить Украину. По словам главы государства, украинская сторона находится в процессе подготовки к приему делегации.

При этом Зеленский уточнил, что, несмотря на подтверждение самого факта визита со стороны американских представителей, конкретные даты поездки на данный момент не согласованы. Ожидается, что визит будет посвящен обсуждению дальнейшего стратегического сотрудничества между Киевом и Вашингтоном.