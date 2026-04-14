Зеленский прилетел в Норвегию с официальным визитом Зеленский прибыл с визитом в Норвегию

Москва14 апр Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл в Норвегию. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Прибыл в Осло указал Зеленский

Он отметил, что в Осло запланированы важные встречи и подписание двустороннего документа, который должен способствовать усилению безопасности Украины.

В программе визита предусмотрены переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, встречи с кронпринцем Норвегии Хоконом и норвежскими парламентариями.

Зеленский отметил, что украинская сторона продолжает активную дипломатию.

Ранее сообщалось, что поддержать Зеленского в Европе готовы оказывать не все. Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что, по его мнению, к миру Зеленского могут подтолкнуть только объективные условия, которые создадут США или европейские страны.