Зеленский потребовал от Норвегии предоставить газ Зеленский потребовал у премьера Норвегии газ для следующей зимы

Москва3 мая Вести.Владимир Зеленский на встрече в Ереване с премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере потребовал, чтобы королевство предоставило Украине газ к следующей зиме.

Об итогах встречи Зеленский рассказал в своем Telegram-канале.

Он поблагодарил Норвегию за поддержку Киева, в том числе за взносы почти в 1 млрд долларов в совместную программу Украины и НАТО PURL по закупке американского вооружения.

Отдельное внимание уделили энергетической поддержке Украины. Проинформировал о наших потребностях, в частности, в отношении природного газа, на следующую зиму. Украина обязательно должна войти в нее подготовленной говорится в публикации

Вопросы поставок газа Зеленский также обсудил с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем. Встреча также состоялась в Ереване. В ходе переговоров глава чешского правительства выразил заинтересованность республики в транзите газа из Казахстана через территорию Украины.

Зеленский и многие европейские лидеры приехали в Армению на саммит Европейского политического сообщества, который пройдет в понедельник, 4 мая.