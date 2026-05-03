Бабиш и Зеленский обсудили в Ереване транзит газа и завершение конфликта Чехия заинтересована в транзите "газа из Казахстана" через украинскую территорию

Москва3 мая Вести.Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и Зеленский провели встречу в Ереване в рамках заседания Европейского политического сообщества. Это были первые переговоры политиков после возвращения Бабиша на пост премьера в декабре 2025 года. Как сообщает Чешское ТВ, главной темой переговоров была энергетика.

В ходе встречи Бабиш выразил заинтересованность Чехии в транзите через ее территорию газа в Чехию из Казахстана. В свою очередь, Зеленский подтвердил готовность рассматривать такой вариант сотрудничества.

Примечательно, что резонансная "чешская инициатива по боеприпасам" на них не обсуждалась. Также лидеры обсудили перспективы мира; Бабиш подчеркнул, что переговоры об этом необходимо продолжать, отметив, что "пока все ждут, каким образом в этом примет участие американская сторона".