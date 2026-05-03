Премьер Чехии Бабиш заявил, что его заставляли вести политику против РФ

"Вложили памятку": Бабиш заявил, что его заставляли вести политику против РФ Премьер Чехии Бабиш заявил, что его заставляли вести политику против РФ

Москва3 мая Вести.Чешские чиновники и дипломаты пытались заставить премьер-министра страны Андрея Бабиша вести антироссийскую политику. Соответствующее заявление сделал он сам в интервью чешскому телеканалу TV Nova.

По его словам, предшественники действующей власти сделали все, чтобы у Праги были плохие отношения со странами Евросоюза (ЕС), НАТО и Китаем.

И понятно, что они не понимают, что такое внешняя политика. Меня особенно впечатлило, когда мне вложили памятку, которую подготовил МИД, где написали, что я должен призвать Казахстан ограничить отношения с Россией и Китаем сказал он

На вопрос о том, кто дал ему эту памятку, Бабиш ответил, что это мог быть бывший глава МИД страны Ян Липавский.