Москва3 маяВести.Чешские чиновники и дипломаты пытались заставить премьер-министра страны Андрея Бабиша вести антироссийскую политику. Соответствующее заявление сделал он сам в интервью чешскому телеканалу TV Nova.
По его словам, предшественники действующей власти сделали все, чтобы у Праги были плохие отношения со странами Евросоюза (ЕС), НАТО и Китаем.
И понятно, что они не понимают, что такое внешняя политика. Меня особенно впечатлило, когда мне вложили памятку, которую подготовил МИД, где написали, что я должен призвать Казахстан ограничить отношения с Россией и Китаемсказал он
На вопрос о том, кто дал ему эту памятку, Бабиш ответил, что это мог быть бывший глава МИД страны Ян Липавский.