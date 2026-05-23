Москва23 мая Вести.Президент Чехии Петр Павел призвал страны Североатлантического альянса проявить решительность в отношении России из-за ситуации с беспилотниками в Прибалтике. Этот призыв он высказал в интервью газете The Guardian.

Россия в основном понимает язык силы, в идеале подкрепленный действиями сказал Павел

Кроме того, чешский президент раскритиковал неспособность Европы определить свою политику в отношении Москвы. По его словам, страны ЕС до сих пор не решили, как могла бы выглядеть потенциальная послевоенная система безопасности.

На этой неделе в восточных районах Латвии и в Литве объявлялась воздушная тревога в связи с появлением неизвестных БПЛА. Ранее на территории нефтебазы в городе Резекне уже падал беспилотник. Экспертиза обломков упавшего в Латвии дрона показала, что это был украинский аппарат "Лютый".

Ранее Павел заявил, что в НАТО наметилась неопределенность и непредсказуемость из-за решений США по выводу и размещению войск в Европе.