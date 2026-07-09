Президент Чехии Павел: у Украины есть два месяца для завершения конфликта

Президент Чехии предупредил Украину о риске эскалации через два месяца Президент Чехии Павел: у Украины есть два месяца для завершения конфликта

Москва9 июл Вести.Президент Чехии Петр Павел заявил, что у Украины есть два месяца, чтобы завершить конфликт с Россией, в противном случае Киеву грозит "масштабная эскалация" со стороны Москвы. Об этом чешский лидер сообщил в интервью газете Telegraph.

У Украины есть два месяца, чтобы положить конец войне, иначе ей грозит масштабная эскалация … Я считаю, что у нас есть возможность продолжать наращивать давление и дать России четкий сигнал о готовности начать переговоры заявил он

По мнению политика, западным лидерам следует оказывать "сильное давление" на Россию, снабжать Украину "всем необходимым для успешной обороны" и одновременно задействовать "все дипломатические навыки", чтобы склонить Москву к переговорам.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства отмечал, что Москва готова к мирным переговорам с Украиной на основе договоренностей, достигнутых в Стамбуле в 2022 году. В 2025 году стороны провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле, итогом которых стал обмен пленными. Помимо этого, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих, а стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

8 июля президент США Дональд Трамп на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским назвал удары ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам эскалацией, которая, по его мнению, способна приблизить завершение конфликта.

В тот же день госсекретарь США Марко Рубио выразил надежду, что украинские удары помогут "создать условия для переговоров о прекращении войны". Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) в интервью "РБК-Украина" также подчеркивал, что для достижения разрядки и возобновления мирных переговоров между Москвой и Киевом сначала необходимо выйти на максимальную эскалацию.