Порошенко заявил о необходимости остановить конфликт на Украине "прямо сейчас"

Порошенко призвал остановить украинский конфликт "прямо сейчас" Порошенко заявил о необходимости остановить конфликт на Украине "прямо сейчас"

Москва2 июн Вести.Киевский режим должен "воспользоваться нынешней возможностью" и остановить конфликт с Россией "прямо сейчас". Такое заявление сделал экс-президент Украины Петр Порошенко.

Под "прямо сейчас" я подразумеваю не в течение трех лет, не где-то в следующем марте, а как можно скорее сказал Порошенко в интервью украинским СМИ

Он добавил, что для этого Украине нужны план, сосредоточенность, решимость, а также надежные союзники.

По мнению Порошенко, в переговорах должны принимать участие также США и Европа. Он отметил, что встреча должна состояться после завершения или приостановления боевых действий.

Ранее экс-президент Украины заявлял, что Украина, Европа и мир никогда не были так близки к миру, как в мае 2026 года.