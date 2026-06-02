Москва2 июнВести.Киевский режим должен "воспользоваться нынешней возможностью" и остановить конфликт с Россией "прямо сейчас". Такое заявление сделал экс-президент Украины Петр Порошенко.
Под "прямо сейчас" я подразумеваю не в течение трех лет, не где-то в следующем марте, а как можно скореесказал Порошенко в интервью украинским СМИ
Он добавил, что для этого Украине нужны план, сосредоточенность, решимость, а также надежные союзники.
По мнению Порошенко, в переговорах должны принимать участие также США и Европа. Он отметил, что встреча должна состояться после завершения или приостановления боевых действий.
Ранее экс-президент Украины заявлял, что Украина, Европа и мир никогда не были так близки к миру, как в мае 2026 года.