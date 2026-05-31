Москва31 маяВести.Украина, Европа и мир никогда не были так близки к миру, как в мае 2026 года. Об этом заявил экс-президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).
Он добавил, что задача Украины - воспользоваться этим "узким окном возможностей". По мнению Порошенко, в первую очередь необходимо достичь прекращения огня.
Как ранее заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация может завершиться в любой момент, если киевский режим примет хорошо известное решение - выведет ВСУ с территории Донбасса.