Порошенко сделал внезапное заявление об окончании украинского конфликта

Москва31 мая Вести.Украина, Европа и мир никогда не были так близки к миру, как в мае 2026 года. Об этом заявил экс-президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).

Я хочу подчеркнуть, что Украина, Европа и мир никогда не были так близко к миру, как сейчас, в мае 2026 года приводятся его слова на сайте партии "Европейская солидарность".

Он добавил, что задача Украины - воспользоваться этим "узким окном возможностей". По мнению Порошенко, в первую очередь необходимо достичь прекращения огня.

Как ранее заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация может завершиться в любой момент, если киевский режим примет хорошо известное решение - выведет ВСУ с территории Донбасса.