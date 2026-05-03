Песков прокомментировал слова Трампа о близости сделки по Украине Песков: слова Трампа о близости сделки по Украине — понятие растяжимое

Москва3 мая Вести.Слова президента США Дональда Трампа, сказанные им в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, о близости сделки по Украине – понятие растяжимое. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил Павлу Зарубину для ИС "Вести", комментируя это заявление главы Белого дома.

При этом Песков отметил, что для РФ важно достичь целей СВО путем мирного соглашения.

Близка [сделка] — это понятие такое растяжимое. Для нас предпочтительным является достижение наших целей через сделку, через мирное соглашение. Но, если киевский режим не склонен к этому, то мы будем его склонять посредством проведения и завершения специальной военной операции сказал пресс-секретарь президента РФ

Трамп верит, что сделка, которая положит конец украинскому конфликту, близка. Об этом журналистам ранее сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.