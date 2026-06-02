Песков назвал условие для завершения СВО до конца суток

Москва2 июн Вести.Конфликт на Украине может быть завершен до конца суток, для этого главе киевского режима Владимиру Зеленскому необходимо дать приказ ВСУ покинуть территории российских регионов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков уточнил, что Москва неоднократно заявляла об этом условии. В том числе об этом говорил президент России Владимир Путин во время выступления в МИД РФ, добавил пресс-секретарь.

Что касается Зеленского и завершения войны до конца года, война может быть завершена до конца суток… Для этого Зеленскому необходимо дать приказ своим вооруженным силам покинуть территорию российских регионов сказал он

Ранее российский лидер заявлял, что ситуация в зоне боевых действий свидетельствует о том, что спецоперация идет к завершению.