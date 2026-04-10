Буданов заявил, что конфликт на Украине может завершиться в ближайшее время

Москва10 апр Вести.Украинский конфликт может завершиться в ближайшее время. Такое мнение выразил глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в интервью Bloomberg.

По словам Буданова, необходимость урегулирования ситуации понимают обе стороны. В связи с этим он предположил, что конфликт не затянется надолго.

Все они понимают, что война должна закончиться. Вот почему они ведут переговоры. Я не думаю, что это займет много времени отметил он

При этом на вопрос о возможном выводе Вооруженных сил Украины из Донбасса политик не дал конкретного ответа. По его словам, какого-либо решения киевский режим по данному вопросу еще не принял.

Российская сторона неоднократно делала заявления о готовности к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в конце марта напомнила, что Москва никогда не отказывалась от подобных инициатив.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что мир на Украине мог бы наступить уже сегодня, если глава киевского режима Владимир Зеленский принял бы решение.