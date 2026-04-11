На Западе заговорили о завершении украинского конфликта на фоне ослабления НАТО

Москва11 апр Вести.Украинский конфликт близится к завершению на фоне ослабления Североатлантического альянса. Такое заявление сделал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.

И, конечно, в ситуации, когда неудача НАТО станет очевидной, никто не хотел бы оказаться на месте Германии или Великобритании, ведь именно они возглавляют список стран, которых Россия может посчитать ответственными и на которые может обрушиться ее месть сказал Диесен в интервью для YouTube-канала американского блогера Марио Науфала

По словам профессора, положение Вооруженных сил Украины постепенно усугублялось на протяжении долгого времени. К настоящему моменту украинской армии не хватает не только живой силы, но и вооружения из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, добавил он.

Диесен также указал на слова главы офиса президента Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) о проблемах с мобилизацией в стране. По словам профессора, это заявление показывает, что киевский режим не хочет платить цену за продолжение конфликта с РФ.

Ранее Буданов также не исключил, что конфликт на Украине может завершиться в ближайшее время. По его словам, необходимость урегулирования ситуации понимают обе стороны.