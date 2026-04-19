Москва19 апрВести.Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен заявил, что его удивляет отказ европейских лидеров возобновить контакты с Москвой на фоне возможного завершения конфликта на Украине и проводимой США операции против Ирана.
Диесен выразил мнение, что конфликт на Украине, судя по текущей ситуации, приближается к завершению, хотя его еще могут затянуть на многие месяцы. При этом он не считает, что ход событий удастся кардинально изменить, поскольку, по его оценке, Россия постепенно усиливает свои позиции, в том числе на фоне последствий кризиса вокруг Ирана.
Поэтому меня удивляет, что ни один европейский лидер еще не взял трубку, чтобы позвонить в Кремль и хотя бы начать обсуждать возможные решениязаявил он в эфире он в эфире своего YouTube-канала
Диесен также отметил, что сокращение поддержки со стороны США должно было бы побудить Евросоюз к более осторожной линии в отношениях с такими крупными державами, как Россия, однако, по его словам, заметных изменений в подходе ЕС пока не видно.