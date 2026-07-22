Дисен: для Евросоюза настало время налаживать дипломатию с РФ

Политолог Дисен призвал ЕС к налаживанию дипломатии с Россией Дисен: для Евросоюза настало время налаживать дипломатию с РФ

Москва22 июл Вести.Евросоюзу стоит перестать противодействовать дипломатическому урегулированию украинского конфликта и начать диалог с Россией. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисен.

Теперь, когда война должна закончиться, настало время вернуть нормальных дипломатов и возродить дипломатию написал он в соцсети Х

По его словам, русофобы, которые пришли к власти в Брюсселе после начала специальной военной операции, не способны проводить грамотную политику. Пришло время это исправить, добавил Дисен.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не воспринимать всерьез публикацию Bloomberg, в которой говорится, что Россия якобы не намерена возобновлять переговоры до полного установления контроля над Донбассом. Как подчеркнул представитель Кремля, все необходимые условия для остановки боевых действий уже давно обозначены и знакомы международному сообществу, а Киеву необходимо лишь "взять на себя ответственное решение".