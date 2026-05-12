Диесен: Каллас должна быть уволена ради возобновления диалога между ЕС и РФ

Москва12 мая Вести.Евросоюзу следует отправить в отставку действующую главу дипломатии Каю Каллас, если объединение рассчитывает на восстановление конструктивного диалога с Москвой. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.

Политический курс, проводимый Каллас, направлен на эскалацию и преследует цель распада Российской Федерации на множество мелких государственных образований, отметил он.

По словам Диесена, такие радикальные установки не способствуют мирному процессу, поэтому для реанимации дипломатических отношений и успешного завершения конфликта на Украине ЕС необходимо сменить руководство своей внешнеполитической службы.

ЕС нуждается в новом главе внешнеполитического ведомства, если хочет восстановить дипломатические связи с Москвой и положить конец войне написал профессор в социальной сети Х

Диесен резюмировал, что только с приходом нового главы ведомства у ЕС появится реальный шанс на выстраивание связей с Россией и прекращение боевых действий.

Ранее Диесен призвал Европу к переговорам с Россией.