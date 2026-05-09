"Как вести себя с русскими": политолог Диесен призвал Европу к переговорам с РФ Профессор Диесен: ЕС надо спешить с переговорами с РФ из-за проигрыша на Украине

Москва9 мая Вести.Странам Запада следует как можно скорее возобновить диалог с Россией, однако европейские элиты, в частности глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Кая Каллас, являются основным препятствием на пути к этому. Такое мнение высказал политолог, профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.

Эксперт отметил, что США изначально рассматривали Украину как инструмент для достижения своих целей, но потерпели неудачу и теперь "пытаются передать это европейцам". Разговор состоялся с капитаном Вооруженных сил США в отставке Станиславом Крапивником в эфире его подкаста на видеохостинге YouTube.

Но я никак не могу понять европейцев. Почему? Пока они поддерживают такой расклад, они останутся слабыми и будут сталкиваться с угрозами безопасности. И сейчас, конечно, когда мы проиграли в конфликте, самое время заключить сделку. Но они не в состоянии просто поднять трубку и позвонить в Москву сказал Диесен

При этом, по мнению профессора, представители ЕС, которые могли бы вести переговоры с Россией, не способны добиться успеха.

Сейчас спорят о том, как нам вести себя с русскими и кто должен вести переговоры … В определенный момент кто-то вроде (президента Франции Эммануэля – прим. ред.) Макрона или Каллас поедет в Москву, требуя капитуляции или чего-то подобного. Они просто застряли в своей выдуманной реальности, а не в том мире, в котором живут. В этом и заключается проблема продолжил Диесен

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о готовности Владимира Путина к переговорам со всеми сторонами, включая представителей ЕС. Он подчеркнул, что инициатива разрыва отношений с этим объединением исходила от Брюсселя и отдельных европейских столиц.

В свою очередь, посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью информационной службе "Вести" отметил, что Европе не с чем ехать на переговоры по вопросу об урегулировании конфликта на Украине.