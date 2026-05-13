Москва13 мая Вести.В отношении переговоров с Россией европейских политиков можно разделить на две группы, у каждой из них свои интересы. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.

В качестве глав этих двух "треков" он обозначил руководителя европейской дипломатии Каю Каллас и президента Финляндии Александра Стубба.

Все голоса в Европе относительно переговоров с Россией я бы разделил на две группы. С одной стороны, Кая Каллас и компания, которые хотят перетянуть на себя одеяло внутриевропейских отношений и усилить полномочия Европейской комиссии, которой никто не давал права говорить от имени всех стран Европейского Союза. Поэтому всякий раз Кая Каллас либо нарушает правила протокола и правила, собственно, деятельности европейских институтов, когда делает какие-то заявления от имени всей Европы, либо она вынуждена вот как сейчас, в конце мая, собирать всех министров, уговаривать их на то, чтобы они заняли какую-то позицию. А второй, так сказать, "трек" — это Александр Стубб, человек, который тоже призывает… к переговорам. Но у него интерес-то совершенно понятен, и ему очень важно, чтобы война на Украине шла как можно дольше. Он отлично понимает, что ни с ним, ни с людьми подобными в России никто разговаривать не будет заявил Ткаченко

Ранее Стубб заявил, что придет время, когда Европа должна будет открыть каналы коммуникации с Россией. Однако произойдет ли это до окончания украинского конфликта или после, вопрос остается открытым.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предположил, что руководитель европейской дипломатии Кая Каллас готова пойти на крайние меры, чтобы помешать мирному урегулированию украинского кризиса. По его словам, за готовностью Каллас участвовать в переговорах скрывается намерение искать мнимые ловушки в действиях российской стороны.