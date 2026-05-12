Слуцкий: Каллас "бросится на амбразуру" ради продолжения конфликта на Украине

Москва12 мая Вести.Руководитель европейской дипломатии Кая Каллас готова пойти на крайние меры, чтобы помешать мирному урегулированию украинского кризиса. Такого мнения придерживается глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По его словам, за готовностью Каллас участвовать в переговорах скрывается намерение искать мнимые ловушки в действиях российской стороны.

Риторику чиновницы Слуцкий объяснил в интервью РИА Новости ее реакцией на слова президента России Владимира Путина о перспективах завершения конфликта. Каллас фактически стремится сорвать процесс достижения мира. Парламентарий также подчеркнул, что ее политический путь основан на агрессивных антироссийских настроениях. Он указал, что дипломатические усилия Каллас до сих пор были направлены на безоговорочную поддержку киевского режима, создание новых разделительных линий в Европе и милитаризацию региона.

У Каллас истерический припадок от слов президента РФ о возможном скором завершении конфликта на Украине, и она готова броситься на амбразуру, чтобы этому помешать сказал депутат

По мнению Слуцкого, деятельность чиновницы способствовала разрыву контактов ЕС с Россией и распространению недостоверной информации. Парламентарий резюмировал, что Каллас является лидером по числу подобных выпадов, а уровень ее профессиональной подготовки и образования не позволяет ей претендовать на статус посредника в переговорах.

Ранее Каллас заявила, что в Европе снова растет влияние России, несмотря на давление со стороны Брюсселя.