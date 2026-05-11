Каллас заявила, что в Евросоюзе снова растет российское влияние

Москва11 мая Вести.Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что в Европе снова растет влияние России, несмотря на давление со стороны Брюсселя.

Каллас сделала заявление перед началом встречи глав внешнеполитических ведомств стран ЕС.

Влияние России вновь растет в Европе. Это видно в сфере спорта, где российские спортсмены вновь участвуют в соревнованиях, …а также на примере присутствия России на Венецианской биеннале сказала верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза, ее слова приводит ТАСС

Ранее Каллас уже говорила, что выступает против возврата ЕС к обычному ведению дел с Россией даже после окончания украинского конфликта.

Ряд спортивных федераций допустили российских спортсменов к соревнованиям с флагом и гимном. Например, в апреле такое решение вынесла Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics).

Россия в 2026 году впервые за несколько лет приняла участие в Венецианской биеннале. Это спровоцировало скандал в Европе. В Еврокомиссии пригрозили приостановить или расторгнуть соглашение о финансовой поддержке биеннале из-за участия РФ.