ЕС грозится расторгнуть соглашение о поддержке Венецианской биеннале ЕС потребовал от Венецианской биеннале объяснить участие РФ до воскресенья

Москва7 мая Вести.ЕС может приостановить или расторгнуть соглашение о финансовой поддержке Венецианской биеннале, если организаторы мероприятия не смогут объяснить участие России в выставке до воскресенья, 10 мая. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Тома Ренье.

На брифинге он отметил, что организаторам биеннале действительно направили письмо, в котором указали на возможное нарушение условий гранта в размере двух миллионов евро, выделенного на поддержку выставки.

Он добавил, что в случае неудовлетворительного ответа Еврокомиссия "либо приостановит действие гранта, либо расторгнет его".

Ранее Рим обвинили в неуважении к ЕС из-за допуска России на Венецианскую биеннале. По мнению ЕК, проведение выставки с участием РФ нарушает антироссийские санкции Евросоюза.