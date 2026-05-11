Журналист Боуз раскритиковал Каллас за слова о влиянии России в Европе

Москва11 мая Вести.Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал в социальной сети X главу европейской дипломатии Каю Каллас за ее высказывания о якобы усилении российского присутствия в европейской культуре и спорте.

Он также охарактеризовал Каллас как "мошенницу и лгунью", отметив, что ее отец Сийм Каллас занимал ключевые посты в Эстонской ССР, что обеспечивало семье привилегии.

В своем посте Боуз задал риторический вопрос.

Разве тупица Каллас не беспокоилась о "влиянии Москвы", когда росла в большой советской государственной квартире? написал журналист

Поводом для реакции журналиста стали недавние слова Каллас, произнесенные в понедельник. Она указала на рост влияния России в Европе, ссылаясь на участие российских представителей в спортивных мероприятиях и на Венецианской биеннале, и призвала европейцев сохранять бдительность.