Захарова считает, что Каллас играет в эстонскую игру с мусорным ведром на голове

Захарова предположила, что Каллас играет в старинную эстонскую игру Захарова считает, что Каллас играет в эстонскую игру с мусорным ведром на голове

Москва30 апр Вести.Глава евродипломатии Кая Каллас, очевидно, играет в старинную эстонскую игру – надевает на голову мусорное ведро и считает, что ее никто не видит. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В своем Telegram-канале Мария Захарова процитировала одно из последних заявлений Каи Каллас, которая сказала, что Европа не должна унижаться, умоляя Россию поговорить с ней.

Раньше они говорили, что нас изолировали. Теперь вон оно как обернулось. Как говорится, я так долго за вами бежала, чтобы сказать, как вы мне безразличны написала Мария Захарова

Она в шутку предположила, что это, видимо, какая-то старинная эстонская игра: надеть мусорное ведро на голову и считать, что тебя никто не видит.

Несколько дней назад Мария Захарова предположила, что Каллас со своими заявлениями могла бы победить на чемпионате по имитации поросячьего визга, который проводился в Эстонии​​​.