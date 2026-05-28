Москва28 мая Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя планы Евросоюза усилить международное давление на РФ, вспомнила анекдот про мышей и кактус.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас пообещала усилить санкционное давление на Россию после удара возмездия ВС РФ в ответ на теракт в Старобельске.

Короткий анекдот про мышей, которые кололись и плакали, но продолжали пытаться съесть кактус. Вот у меня такое впечатление, что это ровно про эту историю, про бесконечные пакеты с собрания оставшихся сил, как физических, так и интеллектуальных, для того, чтобы реализовать какую-то маниакальную идею о нанесении России - как они там придумали - стратегического поражения сказала Захарова на брифинге

Она отметила, что на это "не стоит уже обращать внимания".

Это мания-фобия. Одно стимулирует другое. Фобия стимулирует манию, мания стимулирует фобию. Главное - это другое, что, запутавшись в своих маниях и фобиях, они наносят сами себе вот это самое стратегическое поражение, а по сути уже нанесли добавила дипломат, обратив внимание на экономические показатели европейских стран

Как сообщал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, удары возмездия будут продолжаться до тех пор, пока киевский режим не согласится на предлагаемые Россией условия урегулирования украинского конфликта.