"Брат, не подкачай": Захарова пошутила о санкциях против Тимати Захарова попросила Соловьёва прокомментировать санкции ЕС против Тимати

Москва23 апр Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова с юмором отреагировала на решение Европейского совета ввести санкции против российского рэпера Тимати.

В Telegram-канале дипломат прокомментировала информацию о внесении в санкционный список новых физических и юридических лиц.

Единственный человек, который может подобрать нужные слова в этой ситуации, это Владимир Соловьёв. Брат, не подкачай написала Захарова, поставив смеющийся смайл

Согласно документу ЕС о принятии 20-го пакета антироссийских санкций, Тимати обвиняют в поддержке спецоперации РФ, воссоединения Крыма с Россией и предвыборной кампании президента РФ Владимира Путина.

Помимо этого, санкции наложили на директора Эрмитажа Михаила Пиотровского и замминистра культуры Сергея Обрывалина.