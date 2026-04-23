Официальный представитель МИД России Мария Захарова с юмором отреагировала на решение Европейского совета ввести санкции против российского рэпера Тимати.
В Telegram-канале дипломат прокомментировала информацию о внесении в санкционный список новых физических и юридических лиц.
Единственный человек, который может подобрать нужные слова в этой ситуации, это Владимир Соловьёв. Брат, не подкачайнаписала Захарова, поставив смеющийся смайл
Согласно документу ЕС о принятии 20-го пакета антироссийских санкций, Тимати обвиняют в поддержке спецоперации РФ, воссоединения Крыма с Россией и предвыборной кампании президента РФ Владимира Путина.
Помимо этого, санкции наложили на директора Эрмитажа Михаила Пиотровского и замминистра культуры Сергея Обрывалина.